自民党と日本維新の会は31日、国会内で実務者による協議を行い、首都中枢機能を担う「副首都」設置法案の骨子案について合意した。骨子案で「副首都」は、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部、または大部分を代替し、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を担う道府県と定義された。経済規模や人口、地方の行政体制などの一定の要件を満たした道府県の申し出に基づき、総理が指定する。維新は当初、副首都の要件を大都