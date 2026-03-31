犬が「分離不安症」になるNG行為5選 1.外出時・帰宅時のオーバーな挨拶 出かける時に「行ってくるね、寂しいけど待っててね」としつこく声をかけたり、帰宅した瞬間に「ただいま！会いたかったよ！」と激しく可愛がったりしていませんか？実はこれが犬の不安を煽る最大の原因になります。 飼い主が感情を高ぶらせることで、犬にとって「別れ」と「再会」が特別なイベントになってしまうからです。外出前後は、あ