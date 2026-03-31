「誤爆のない戦争」という幻想 最新兵器が引き起こす「正確な誤爆」の恐怖「精密誘導兵器」という言葉は、しばしば「誤爆のない戦争」という幻想を伴って語られます。しかし現実の戦場において、その精密さは必ずしも人道的帰結を保証していません。むしろ、極めて高い命中精度ゆえに「正確な誤爆」という逆説的な現象を生み出すことがあります。【画像】日本が導入予定の精密攻撃可能な「スタンド・オフ・ミサイル」一覧です202