犬に「精神的ダメージを与える」タブー行為5選 1.感情的に怒鳴りつける 犬は人間の言葉をすべて理解しているわけではありません。そのため、大きな声で怒鳴られると「何を怒られているか」よりも「飼い主が怖い音を出している」という恐怖だけが強く残ってしまいます。 感情にまかせて叫ぶことは、しつけではなく単なる攻撃と同じです。これを繰り返すと、飼い主の声を聞いただけで震えたり、その場から逃げ出し