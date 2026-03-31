【達人のプラモ術】ハセガワ「1/12 カワサキ GPZ900R（A1）1984）」今回の「達人のプラモ術」は久々にバイクをピックアップ。今年1月にハセガワから発売された「1/12 カワサキGPZ900R」を製作します。1984年に日本国外市場向けとして発売されたカワサキGPz900RはNinja（ニンジャ）の愛称で呼ばれ、国内外で今でも高い人気を誇っているバイクです。また映画『トップガン』（1986年公開）において主人公マーヴェリックの愛車として登