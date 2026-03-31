Everlastが、新曲「Stones」をリリースした。 （関連：【映像あり】Everlast、今夏リリース予定のニューアルバム『Embers to Ashes』より新曲「Stones」リリース） Everlastは、アメリカ西海岸サンフェルナンド・ヴァレー出身のラッパー／シンガーソングライター。ヒップホップグループ House of Painのメンバーとしても知られ、ソロ転向後はCarlos Santanaと