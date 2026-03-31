スカンジナビア航空は、創立80周年特別塗装機（エアバスA330-300型機）を運航する。最も象徴的なデザイン要素の一つであるSASブルーを機体全体に初めて採用し、スカンジナビアの国旗は1980年代のクラシックな塗装を彷彿とさせるように再解釈され、機体のエンジンと胴体からインスピレーションを得た新しい記念シンボルもあしらった。スカンジナビア航空は、1946年9月17日に初の国際線として、ストックホルム〜ニューヨーク線を開設