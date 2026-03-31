自転車に関する話題です。 【写真を見る】自転車の新たな違反で反則金4月から”青切符”導入で対象の違反は100種類以上にどんな時に違反に？罰金はどのくらい？警察に聞いてみた（山形） 自転車で違反をした時にあす（４月１日）からこの青切符を使った取り締まりが始まります。どういった時に交付されるのか。あすから変わる自転車のルールを取材しました。 Ｑ４月から自転車の青切符制度が始まるのを知っています