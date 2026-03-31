『小悪魔ageha』（メディア・パル）でモデルとして活動するひかるさんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国旅行中に体調不良に見舞われたことを明かしました。【写真】人気モデル、海外旅行中に40.1度の高熱「リプ欄が優しさに溢れている」ひかるさんは「韓国で旅行中に救急車呼んだことある、または病院行ったことある人いますか？」と投稿し、体温計の写真を公開。「40.1度」という高熱が表示されています。続けて「今、