アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督が、再びの悲劇に見舞われた教え子への想いが溢れ感極まった。アルゼンチンメディア『DSPORTS Argentina』が伝えている。中東情勢悪化の影響でスペイン代表とのフィナリッシマが開催中止となり、今回のインターナショナルマッチウィークでは急遽モーリタニア代表、ザンビア代表というアフリカ勢との国際親善試合を戦うことになったアルゼンチン。FIFAワールドカップ2026に