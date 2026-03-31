ドイツ代表でキャプテンを務めるMFジュシュア・キミッヒが、ガーナ代表戦での途中出場で決定的な仕事を果たした2選手への信頼を強調した。ドイツは30日に行われた国際親善試合でガーナ代表と対戦。試合終盤の勝ち越しゴールによって2−1の勝利を収めた。同試合後、ミックスゾーンに姿を現したキミッヒは、決勝点に絡む活躍を見せたFWデニズ・ウンダヴとFWレロイ・サネに関する質問を受けると、「僕らにとって、スタメン以外