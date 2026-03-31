2026年4月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）運気は大好転自分軸で動く・全体運守護星・天王星のパワーが高まって、追い風が吹くでしょう。あなたの望む方向に世の中が、そして、人生が力強く動き出していきます。忖度（そんたく）や遠慮はやめて、心が望む方向に舵を切っていくとよさそう。か