4月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。うお座（2月19日〜3月20日生まれ）拠点、選択肢を増やして拡大タイム・全体運変化の波が、あなたの元にもやってきそう。あまりにも唐突で、想像以上の破壊力、激震が走るため、保守化してしまいそう。新しく始めるよりもこれまで通りを続ける、進むよりも残る、動かずに止まる方を選んでしまうことに。で