就航から2年余り経った地域航空会社トキエアで、従業員への給与の支払いに遅れが生じていることがわかりました。 トキエアによりますと、今月の給与の支給日は25日でしたが、一部の従業員に対して3月30日時点で支払われていないということです。理由については、「事務手続きの調整で時間を要している」としています。 給与の支払い遅延は去年6月から今月までに4回発生。今月分については「3月31日中に解消する見込み」と説