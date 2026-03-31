カラオケチェーン店のジャンボカラオケ広場（ジャンカラ）公式Xは3月31日、投稿を更新。驚きの業態変更？ を報告しました。【投稿】ジャンカラ、枝豆専門店へ？「4月1日じゃないので本当です」同アカウントは「お知らせ」と題し、1枚の画像を投稿。4月1日からカラオケ店から“枝豆専門店”へと業態変更することを発表しました。画像ではロゴマークの変更も告知されており、マイクを持つ従来のデザインから、枝豆を握りしめるユニー