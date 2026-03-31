1700人あまりの児童を見守り続けてきた校舎が、150年の歴史に幕を降ろしました。 今年度で閉校する長崎市の手熊小学校で31日、校舎に鍵をかけるセレモニーが行われました。 明治初期の1876年「福田村手熊小」として創立した、長崎市の手熊小学校。 これまでに1700人あまりが卒業しましたが、少子化に伴い児童数が減少。 今年度での閉校が決まりました。 最後の日を迎えた3月31日、学校には在校生33