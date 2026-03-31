大人の“きれい色トップス”には要注意！ 4月にやってはいけないNGコーデ春は、ショップにもきれい色のアイテムが多く並ぶシーズン。普段の着こなしに、きれい色カラーを取り入れる人も多いのではないでしょうか。大人世代が着たときに太って見えたり、野暮ったく見えてしまいがちな「NGポイント」を3つ解説しますので、チェックしてみてください。1. 淡いカラー×ゆったりシャツが「膨張見えするコーデ」ヒップが隠れるロング丈＆