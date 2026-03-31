ソニー損保は、2月20日〜2月24日の5日間、はじめてのマイカーを3年以内に購入した18歳〜39歳の男女に対し、「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査をインターネットリサーチで実施し、1000名の有効回答を得た（調査対象：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とするはじめてのマイカーを3年以内に購入した18歳〜39歳の男性500名・女性500名、調査期間：2月20日〜2月24日、調査方法：