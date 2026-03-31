森永製菓は、世界でも指折りのフルーツ販売量を誇る「Dole」とコラボレーションした「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」を4月14日から期間限定で発売する。「Dole」ならではのフルーツのおいしさを、同社の人気ブランドで表現した。「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」はバナナ・パイナップル・ピーチの3つの味わいを一袋で楽しめ、日常にワクワク感を届ける。「大粒ラムネ＜Dole