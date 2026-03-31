はるやま商事は、3月31日から、累計販売枚数1100万枚（販売期間2009年4月1日〜2026年2月14日の期間における同社「アイシャツ」シリーズの累計販売枚数実績。同社調べ）を突破した完全ノーアイロン（耐洗濯性で形態安定性（W＆W性）の最高水準の5級をクリアした生地を使用している。検査結果は、判定用生地を用い日本工業規格（JIS L 1930 C4M法タンブル乾燥）に基づき試験し、1〜5級に等級づけしたもの。形態安定性5級−1回洗濯（