「41g ウルトラポテト 超コンソメ味」亀田製菓は、「41g ウルトラポテト 超コンソメ味」（以下、「ウルトラポテト 超コンソメ味」）をリニューアルし、4月6日から全国のセブン−イレブンで先行発売、5月18日からその他のコンビニエンスストアで発売する。「ウルトラポテト」シリーズは、米菓製法ならではの技術を活かし、ビッグサイズかつ分厚い生地を実現したスナック。原料にはお米とポテトの2つの素材をあわせて使用し、お米由