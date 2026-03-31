「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」不二家は、ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」で季節限定商品「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」と「リングドーナツ（いちご）」4月から順次発売する。また、新店舗も続々オープン予定（東京・亀戸＆千葉・稲毛）となっている。「リングドーナツ（いちご）」不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」では、ミルキーに使用している北海道産練乳と米油を使用したさまざまな