俳優の佐々木希（38）が、家族の好みに合わせて作った品数豊富な夜ごはんを披露し、注目を集めている。【映像】佐々木希の広々とした自宅や手料理（複数カット）これまで自身のSNSで、絵本やおもちゃで散らかった部屋や、きょうだいで協力して作ったクッキーなど、プライベートの様子も度々発信してきた佐々木。2025年10月には自身のYouTubeチャンネルで、子どもを寝かしつけた後に広々とした自宅キッチンで晩酌用の料理を作る