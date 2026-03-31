◎あすの全国の天気4月スタートの1日(水)も、九州から関東の広い範囲で傘の出番となりそうです。九州は朝から雨や雷雨となるでしょう。中国・四国・近畿も昼前から雨の予想です。東海・関東・北陸は昼頃から雨が降り出すでしょう。日中晴れ間の出る東北も夜は南部で次第に雨が降り出す見込みです。北陸も夜は傘が必要となりそうです。北海道は青空が広がるでしょう。沖縄本島は昼過ぎから夕方にかけて雨で、激しい雷雨になる所もあ