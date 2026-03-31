◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2026年3月31日エスコンF）日本ハム・細野晴希投手（24）が6回を終えてノーヒットノーランの投球を続けた。初回先頭の高部に死球を与えたが、続く藤原を遊ゴロ併殺に仕留めた。そこから4回1死で藤原に死球を与えるまで9打者連続アウト。5、6回もそれぞれ3者凡退の快投だった。打線は2回に清宮、レイエスがアベック弾を放つなど一挙7点の援護を受けた。細川は2023年のドラフト1位で東