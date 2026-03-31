離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」を導入する改正民法が１日、施行される。養育費について、離婚時の取り決めがなくても請求できる「法定養育費」制度も新たに設けられる。１９４８年に施行された改正前の民法では、離婚後は父母のいずれかしか親権を持てなかった。改正民法では共同親権も選べるようになり、子どもごとに親権者を決められる。親権を巡る対立が減ることなどが期待されている。親権を巡る父母間の協