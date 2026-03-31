HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第６話にて、合格した『御上先生』出演の19歳練習生の大胆なイメージチェンジに驚きと称賛の声が上がった。【映像】“ルックスが完璧”19歳女優の金髪姿（スタイル抜群の全身姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘する