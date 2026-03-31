ローティーン向けファッション誌「ニコラ」の卒業イベント「ニコラ卒業式2026」が31日、都内で開催され、アイドルグループ「僕が見たかった青空」工藤唯愛（16）ら男女計12人が出席した。ただ1人、メモを持たずにステージで卒業スピーチをしたのが工藤だった。「ニコラが大好きで、ニコラモデルになるまで3回オーディションに挑戦させていただきました」と振り返った。「アイドルの私がモデルをやることを受け入れてもらえるのかな