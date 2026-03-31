いろんな用途で活躍するポリ袋。実は、こんなことまでできちゃうって、ご存知でしたか?ポリ袋って結ぶと解くのが大変なときあるよね…そんなときは爪をス〜ッと滑らせるだけで袋が閉じれるって知ってた!?しかも少し引っ張るだけで簡単に開けられるよお薬の小分けにも使えるし、野菜の保存にも使えるよ少し重いものには2,3本線を入れておけば安心袋の素材とかもあるみたいだけど、スーパーのうっすい袋は留まります!ぜひ、やってみ