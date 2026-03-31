体を清潔に保つため、自ら好んで水浴びをするミミズク。そんな日常のひとコマが、今SNSで大きな注目を集めています。もずく君の日常🦉ベンガルワシミミズクちーちゃんの日常🐱猫(@mozmoz0704より引用)(@mozmoz0704より引用)「もずもずもずく(@mozmoz0704)」さんがInstagramに投稿したのは、愛鳥「もずく君(ベンガルワシミミズク・3歳)」のお風呂シーンでした。お風呂場に入った瞬間からテンションは最高潮。シャワー