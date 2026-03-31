マイナビニュースのテレビ担当記者が、3月にあったテレビ界の出来事を独断と偏見でピックアップする【3月テレビ界五大ニュース】。今月は、番組や放送サービス、さらにはアナウンサーといった場面で、「終了」「退社」といった年度末らしい“別れ”の話題が続いた。(左から)フジテレビ、和田アキ子、4K8Kキャラクター・ヨンハチさん○フジ、アナウンサーの相次ぐ退社も社長「応援したい」フジテレビの勝野健アナ、小澤陽子アナ、竹