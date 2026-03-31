魔王をやめることを決意した魔王様。代わりに『スポーツ』になると決めたのだが、魔王からスポーツになるにはどうやら、とある行為する必要があるみたいで──。 田中光（たなか・ひかる） お笑い芸人・漫画家。サラリーマンが部長相手に繰り広げる異常な日常を一コマで描いた、人気ギャグ漫画シリーズ『サラリーマン山崎シゲル』の著者。2019年に発表した初の絵本作品『ぱんつさん