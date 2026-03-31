中道改革連合の小川淳也代表は３１日、国会内で開かれた党常任幹事会に出席。スペイン・バルセロナで開催の中道左派勢力が結集する「グローバル・プログレッシブ・モビライゼーション（ＧＰＭ）」（４月１６日〜１９日）に参加することに言及した。ＧＰＭは権威主義的・国家主義的な圧力が集まる情勢の中、民主主義、社会正義、国際協力を守るため、世界の進歩・民主・中道勢力が連携し、共通の課題について議論し、協調的な行