【モデルプレス＝2026/03/31】元モーニング娘。で女優の久住小春が3月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。母と姉と旅行に行った際の写真を公開した。【写真】33歳元モー娘。「スタイル抜群」と話題の姉公開◆久住小春、母＆姉と旅行へ久住は「姉と合流。わたしより若い格好するのやめて」と泣き笑いの絵文字をつけてコメント。白いキャリーケースを手に、明るいハイトーンのストレートロングヘアでグレーのニットとミニスカ