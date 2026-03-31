【モデルプレス＝2026/03/31】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子2人と甥の姿を公開した。【写真】41歳元モー娘。2児の母「後ろ姿可愛い」と話題のお出かけショット◆石川梨華、息子2人＆甥公開石川は「＃私の地元横須賀」というハッシュタグを添え、「家族みんなが大好きなコースカ行ってきた 楽しかったね！」と横須賀にあるショッピングモールを訪れたことを報告。海と建