【モデルプレス＝2026/03/31】モデルの近藤千尋が3月30日、自身のInstagramを更新。グアム旅行でのプールショットを公開した。【写真】36歳3児の母モデル「綺麗すぎる」水着ショット◆近藤千尋、グアム旅行でのプールショット披露近藤は「ワンオペ弾丸！グアム旅 笑笑（私の両親もいたから安心安全）」とグアムを訪れた際の写真を複数枚投稿。「パパはお仕事のため来れなかったので 寂しい気持ちもありましたが… それも吹っ飛ぶく