韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「만반잘부（マンバンジャルブ）」の意味は？「만반잘부（マンバンジャルブ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、SNSのチャットなどで使われる表現。「만반잘부（マンバンジャルブ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスク