◆パ・リーグ西武―オリックス（３１日・ベルーナドーム）オリックス・高島泰都投手が、４回５安打３失点で降板した。１点のリードをもらった直後の２回、１死から小島に右前へ運ばれると、カナリオに中越え二塁打を浴びて二、三塁のピンチ。続く源田の二ゴロの間に１点を失い、同点に追いつかれた。再び１点のリードをもらった直後の４回は、先頭の渡部に四球を与えると、続く小島にプロ初本塁打となる右越え２ランを献上。