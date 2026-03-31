◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手が持ち前の選球眼の良さで大きな仕事を果たした。１点を返して１―２となった６回、なお２死満塁で打席に立つと、フルカウントから金丸の内角高めの直球を冷静に見逃して押し出し四球。同点とし、この回に代打を送られていたウィットリーの負けを消した。ダルベックはこれで３試合連続打点。４番として存在感を高めてい