◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（３１日・神宮）広島・森下暢仁投手は４回３安打３失点（自責２）、わずか７０球で降板した。２回に遊撃・勝田の失策で先取点を献上。３回までは無安打の投球だったが、４回に捕まった。１死からオスナにバックスクリーンへのソロ。さらに２死二塁のピンチを迎えた。ここで伊藤を敬遠。投手の小川との勝負を選んだが、初球を中前へ運ばれて、３点目を許した。直後の攻撃で打順が回り、代打