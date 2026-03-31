◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（３１日・神宮）ヤクルト・オスナ内野手が今季１号を放った。４回１死、カウント１―１から真ん中高めの１４５キロ直球をジャストミート。打球はきれいな弧を描いてバックスクリーンへ飛び込んだ。「１打席目にストレートに差し込まれていたのでそのストレートをしっかりとらえることができてよかったです。ヒサシブリ」と笑みを浮かべた。打順が固定されない今季のヤクルト打線にあっ