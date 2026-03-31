声優の田所あずさ（３２）が３１日をもって所属事務所を退所することが分かった。同日、所属のホリプロインターナショナルが公式サイトにて発表した。サイトで「この度、弊社所属の田所あずさは、２０２６年３月３１日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と報告した。また退所に伴い、田所あずさ公式