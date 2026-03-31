◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）スタンドの大歓声に押されるように、打球は飛距離を伸ばした。メジャー通算１６４発を誇る中日の新助っ人、サノーが来日１号の先制ソロを放った。２回１死。巨人・ウィットリーの変化球を完璧に捉えた。力感のないスイングから放たれた打球は、オレンジ色に染まる左翼席に消えた。今季チーム１号で来日初安打を飾り、「日本に来て、一本が出てホッとした」と安ど