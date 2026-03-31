December 10 英国7人組ボーイバンドDecember 10が31日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の体験型ティーンズフェス『超十代-ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に登場。パフォーマンス後に囲み取材に応じ「人生で最高の経験」とステージを振り返った。【動画】December 10「Angel」オフィシャルビデオワン・ダイレクションやリトル・ミックスなど、数々の世界的スターを輩出してきた伝説的な音楽