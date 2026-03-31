第１子妊娠中の「みちょぱ」の愛称で知られるタレントの池田美優が３１日までにＳＮＳを更新。夫でモデル・大倉士門とのラブラブ旅行ショットが注目を集めている。みちょぱはインスタグラムに「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」とつづり、夫婦の２ショットをアップ。「お互いの誕生日は物ではなく旅行をプレゼントがお決まりなので今年はもう行けないかな〜と思ってたけど、あたしの先生はむしろ中期の今