◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の松本剛外野手が「２番・中堅」で出場。移籍後初打点、初盗塁をマークした。２点を追う６回２死一、三塁で金丸から一、二塁間を破る右前適時打。これが日本ハムからＦＡ移籍後、初打点となった。さらに２死一、三塁と好機は続き、泉口の４球目で移籍後初盗塁となる二盗。泉口が四球、ダルベックが押し出し四球で同点に追いつき、先発ウィットリーの黒星を