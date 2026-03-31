◇プロ野球 セ・リーグ 中日-巨人(31日、バンテリンドーム)中日の先発・金丸夢斗投手が6回2失点でマウンドを降りました。WBC(ワールドベースボールクラシック)にも出場した金丸投手はこの日が今季初登板。初回はキャベッジ選手と泉口友汰選手を三振に仕留めるなど三者凡退の立ち上がり。その後先制点をもらって迎えた3回は先頭の中山礼都選手にこの試合初ヒットを許したものの、続く浦田俊輔選手をダブルプレーで打ち取り打者3人で