タレント菊地亜美（35）が31日、フジテレビ系新番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）に生出演し、学生時代のクラス替えにまつわるエピソードを明かした。気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。初回は「学校の先生」がテーマ。聞き手のあばれる君は、顔出しNGなどプライベート完全保護の下で出演した現役教員から、本音や知られざる事実を聞き出した。中でもあまり知られてない