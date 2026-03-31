櫻坂46の勝又春（22）が31日、公式ブログを更新。京都大学を卒業したことを報告した。勝又は「4年間」と題したブログで「私からも一つご報告があります。この3月に大学を卒業しました!!やったーーー」と伝えた。「改めてこれまでを振り返ってみると、想像以上に濃い4年間でした。特に後半の2年間。櫻坂46のオーディションを受けた3年生。まさか受かるとは思っていなかったので就職活動と並行していた時期もありましたが、櫻