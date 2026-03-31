人気インナーブランド「AMPHI」と、洗練された世界観で支持を集める「ETRÉTOKYO」がコラボレーション♡毎日を心地よく、そしておしゃれに過ごしたい女性に向けたフィットウェアが登場しました。シンプルで上質なデザインと、からだに寄り添う快適な着ごこちを兼ね備えたアイテムは、デイリーコーデにもすっとなじむのが魅力。この春、インナーから“自分らしさ”を楽しんでみませんか？